Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede İstanbul'un kuzey kesimleri ile Anadolu Yakası, Kocaeli Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.