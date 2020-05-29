Marmaris'te gençler sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı - MUĞLA

Muğla merkezi ve turistik ilçelerinde arkadaşlarıyla maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak parklarda oturan gençler sıcak havanın keyfini yaşadı.Birçok gencin aileleriyle eğlenceli vakit geçirdiği gözlendi.Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de bazı gençlerin bisiklete binip yürüyüş yaptığı, bazılarının ise sahillerde dolaştığı görüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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