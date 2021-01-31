Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Marmaris'te heyelan, karayolu trafiğe kapandı

Muğla’nın Marmaris İlçe girişine 7 kilometre mesafede olan Taşhan Mevkiinde aşırı yağmura bağlı heyelan oluştu. Dağdan inen toprak ve kaya parçaları yolu bir süreliğine kapattı

Marmaris'te heyelan, karayolu trafiğe kapandı
İHA

Bugün gece saati 21.45 sularında meydana gelen heyelanda çift şeritli yol trafiğe kapandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olaya hemen müdahele ederek Muğla’dan kamyon ve kepçe talep etti. Karayolları şube Müdürlüğü'nden gelen ekipler ile Trafik Bölge Müdürlüğüne bağlı polisler yolun temizlenerek tek şeritli olarak trafiğe geçişini sağladı.

Kısıtlama saatinde meydana gelen olay esnasında şans eseri geçen araç olmadığı için can ve mal kaybına sebep olmadı.
Heyelan olan bölgeyi kontrol etmek için Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Binb.Murat Murat Çam ve bölge trafik komiserleri olay yerinde inceleme ve durum değerlendirmesi yaptılar.
Heyelandan sonra kapanan yolda çoğunluğu ticari araç ve yolcu otobüsü olan araçlar tek şerite inen yoldan kontrollü bir şekilde geçiş yaptı. Yol trafiğe açılana kadar 2 kilometrelik araç trafiği oluştu.

Ekiplerin sabaha kadar kontrollü bir şekilde mesai yapacak olduğu heyelan bölgesinde ara ara küçük kaymaların devam ettiği gözlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zonguldak'ta TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu
GÜNDEMTIR'ın dorsesindeki saclar korku saçtı
Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı
GÜNDEMKabe fotoğrafı soruşturmasında flaş gelişme!
Mersin'de aracında silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
GÜNDEMMersin'de vahşi cinayet!
Bursa'da 120 yıllık tarihi bina yangında çöktü
GÜNDEMBursa'da 120 yıllık tarihi bina yangında çöktü
FETÖ'den aranan eski öğretmen tutuklandı
GÜNDEMFETÖ'den aranan eski öğretmen tutuklandı
Siyaset ve kültür dünyamızın önemli isimlerinden Cahit Kayra hayatını kaybetti
GÜNDEMKültür çınarı 104 yaşında vefat etti
Eski siyasetçi ve yazar Cahit Kayra hayatını kaybetti
GÜNDEMCahit Kayra vefat etti
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 48 sığınmacı kurtarıldı
GÜNDEMYunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı
Antalya'da yatalak kadın evde çıkan yangında öldü
GÜNDEMYaşlı kadın alevlere teslim oldu!
SON DEPREMLER: En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEMEn son nerede deprem oldu?