Marmaris'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 39. Sokak'taki bir barda, dün saat 07.30 sıralarında, işletmecisi olduğu öğrenilen Zafer Ç. ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Ç. tabancayla ateş açıp, kaçtı. Başından vurulan Hüseyin Acet (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüseyin Acet ve kurşunların bacağına isabet ettiği Azim Can Nas (24), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu kritik olan Hüseyin Acet yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nas'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli Zafer Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.