Marmaris'ten sonra Kaş'ta orman yangını çıktı! 0:00 / 0:00

AA

Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı. AA'da yer alan habere göre, Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki kumul ağaçlandırma sahasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri müdahale etti.

SABAH SAATLERİNDE SÖNDÜRÜLMÜŞTÜ Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu değişik türlerde ağaçların bulunduğu yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirildi. Yanan alanda yürütülen soğutma çalışması sırasında bölgede yeniden alevlenme yaşandı. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve bir helikopter takviye olarak bölgeye sevk edildi.

SERALARA DA SIÇRADI Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yakındaki seraların bulunduğu bölgeye ulaştı. Mahalle sakinleri, araçlarını alandan çıkarmak için seferber oldu.