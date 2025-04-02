Mart ayı enflasyonu yarın açıklanacak: Beklenti ne yönde olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı enflasyonunu, perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak.

YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 30,62'YE DÜŞECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Anadolu Ajansı Finans'ın mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Mart ayı için enflasyon beklentileri ise yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti. Merkez Bankası, 20 Mart’taki para politikası kurulunun ara toplantısının özetinde, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır" ifadelerine yer verilmişti.