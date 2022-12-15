Yılbaşından bu yana otomobil fiyatlarında yaşanan artış, uzunca bir süredir ÖTV'de indirim beklentisi yaratmıştı.

Bu beklenti, Kasım ayı sonunda ÖTV'de yapılan matrah artırımı ile karşılanmaya çalışıldı. Yapılan güncelleme, 594 bin TL'den daha ucuz olan otomobillerin ÖTV dilimlerinin düşürülmesinin önünü açarken, araç fiyatlarında da yüzde 20'ye kadar indirim yaratmıştı.

Fakat, yapılan güncelleme, matrahlarda yüzde 100 artış olması gerektiğini ifade eden sektörün beklentilerinin altında kalarak yüzde 53 şeklinde gerçekleşti. Fiyatları euro kuruna bağlı olarak yeniden artış trendine girmesi ise, yapılan güncellemenin güncelliğini yitirebileceği beklentilerine yol açtı.

Öte yandan, ÖTV konusu, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) önceki hafta yaptığı öneri ile tekrar gündeme geldi.

Derneğin hazırladığı 10 yıllık plan ile, 2034'e kadar otomobillere uygulanan ÖTV'nin kademeli olarak sıfırlanması hedefleniyor. Bu uzun soluklu yol haritasına göre, otomobillere uygulanan yüzde 80'lik ÖTV oranının 2023'ten başlayarak her yıl 7-8 puan düşürülmesi ve böylece 2034 yılında ise ÖTV'nin sıfırlanması öngörülüyor.

Otomotiv sektöründe ÖTV gündemin üst sıralarında kalmaya devam ederken, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç'dan da, gelişmelerin ikinci el araç sektörüne yönelik etkilerine yönelik dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

'PİYASADA BÜYÜK CANLANMA OLMADI'

2021 yılının Eylül ayından itibaren 9 ay boyunca büyüyen ikinci el araç pazarının son 6 aydır ise daralmaya devam ettiğini belirten Erkoç, bu yılın tümünde sıfır otomobil pazarının 600 bin adet, ikinci el otomobil pazarının ise 6.2 milyon adet dolayında gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.

Son aylarda tüketicilerde oluşan ÖTV indirimi beklentisinin sektörü durma noktasına getirdiğine değinen Malkoç, "Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ÖTV matrah düzenlemesiyle beklemede kalan vatandaşlar araç ihtiyaçlarını karşılamak için bayilere gitti, ancak piyasada büyük canlanmanın olduğundan bahsetmek zor, bu düzenlemenin yaklaşık yüzde 10-15 oranında bir yansıması olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü şu an bayilerde araç bulunmuyor. Bu yüzden vatandaşlarımız ikinci ele yönelmeye devam ediyor" görüşünü paylaştı.