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MASFED: ÖTV düzenlemesinin etkisi sınırlı kaldı

Otomotiv piyasasında uzunca bir süredir beklenen ÖTV güncellemesi, Kasım ayı sonunda gerçekleşti. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Piyasada büyük canlanmanın olduğundan bahsetmek zor, bu düzenlemenin yaklaşık yüzde 10-15 oranında bir yansıması olduğundan bahsedebiliriz. Bayilerde araç bulunmuyor, bu yüzden vatandaşlarımız ikinci ele yönelmeye devam ediyor" dedi. Erkoç, alım gücünün düşmesinin yanı sıra finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların da piyasayı olumsuz etkilediğini belirtti

MASFED: ÖTV düzenlemesinin etkisi sınırlı kaldı

Yılbaşından bu yana otomobil fiyatlarında yaşanan artış, uzunca bir süredir ÖTV'de indirim beklentisi yaratmıştı.

Bu beklenti, Kasım ayı sonunda ÖTV'de yapılan matrah artırımı ile karşılanmaya çalışıldı. Yapılan güncelleme, 594 bin TL'den daha ucuz olan otomobillerin ÖTV dilimlerinin düşürülmesinin önünü açarken, araç fiyatlarında da yüzde 20'ye kadar indirim yaratmıştı.

Fakat, yapılan güncelleme, matrahlarda yüzde 100 artış olması gerektiğini ifade eden sektörün beklentilerinin altında kalarak yüzde 53 şeklinde gerçekleşti. Fiyatları euro kuruna bağlı olarak yeniden artış trendine girmesi ise, yapılan güncellemenin güncelliğini yitirebileceği beklentilerine yol açtı.

Öte yandan, ÖTV konusu, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) önceki hafta yaptığı öneri ile tekrar gündeme geldi.

Derneğin hazırladığı 10 yıllık plan ile, 2034'e kadar otomobillere uygulanan ÖTV'nin kademeli olarak sıfırlanması hedefleniyor. Bu uzun soluklu yol haritasına göre, otomobillere uygulanan yüzde 80'lik ÖTV oranının 2023'ten başlayarak her yıl 7-8 puan düşürülmesi ve böylece 2034 yılında ise ÖTV'nin sıfırlanması öngörülüyor.

Otomotiv sektöründe ÖTV gündemin üst sıralarında kalmaya devam ederken, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç'dan da, gelişmelerin ikinci el araç sektörüne yönelik etkilerine yönelik dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

'PİYASADA BÜYÜK CANLANMA OLMADI'

2021 yılının Eylül ayından itibaren 9 ay boyunca büyüyen ikinci el araç pazarının son 6 aydır ise daralmaya devam ettiğini belirten Erkoç, bu yılın tümünde sıfır otomobil pazarının 600 bin adet, ikinci el otomobil pazarının ise 6.2 milyon adet dolayında gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.

Son aylarda tüketicilerde oluşan ÖTV indirimi beklentisinin sektörü durma noktasına getirdiğine değinen Malkoç, "Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ÖTV matrah düzenlemesiyle beklemede kalan vatandaşlar araç ihtiyaçlarını karşılamak için bayilere gitti, ancak piyasada büyük canlanmanın olduğundan bahsetmek zor, bu düzenlemenin yaklaşık yüzde 10-15 oranında bir yansıması olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü şu an bayilerde araç bulunmuyor. Bu yüzden vatandaşlarımız ikinci ele yönelmeye devam ediyor" görüşünü paylaştı.

Erkoç, alım gücünün düşmesinin yanı sıra finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların da piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, "Vatandaşlar araç satın alıp ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlar ancak bankalardan kredi alırken sorun yaşıyorlar. Sıfır araç tedariki de her geçen gün zorlaşırken sektörü canlandırmak için daha kalıcı çözümler gerekiyor. Banka faiz oranlarının düşürülmesi ve vade sayılarının artırılması piyasalara olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

'KASKOSUZ VE SİGORTASIZ ARAÇLAR ÇOĞALIYOR'

Sektörün en önemli sorunlarından birinin de kasko fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar olduğunun altını çizen Erkoç, “Araç değerindeki artışların yanı sıra yedek parça fiyatları ve sigorta şirketlerinin hasar maliyetlerinin artması kasko fiyatlarının çok yükselmesine sebep oldu. Son bir yılda kasko fiyatlarında yüzde 300’ün üzerinde bir artış var. Geçmiş yıllara kıyasladığımızda kullanıcıların yüzde 70’i kasko yaptırmıyor. Trafikte kaskosuz ve sigortasız araç sayısı çoğaldı” dedi.

EKSPERTİZ İÇİN TAVAN FİYAT ÖNERİSİ

Otomobil ekspertiz fiyatlarında da fahiş fiyat artışları yaşandığına dikkat çeken Erkoç, “Firmaların fahiş fiyatlar oluşturduğu yönünde hem sektör temsilcilerinden hem de vatandaşlarımızda şikayetler alıyoruz. İkinci el yönetmeliğinde ekspertiz fiyatlarının tavan noktasının belirlenmesi ile ilgili bir madde var. Bakanlığın bu durumu kontrol altına alması ve tavan fiyatın belirlenmesi gerekiyor. Nasıl ki ekmek fiyatları kurumlar tarafından belirleniyorsa, ekspertiz tavan fiyatlarının da standartlarına göre belirlenmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

10 AYDA 5 MİLYON ARAÇ EL DEĞİŞTİRDİ

TÜİK verilerine göre Ocak-Ekim döneminde ikinci el piyasada otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artışla 5 milyon 51 bin 591 adet, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, motosiklet vb. taşıtlarla birlikte toplam satışlar yüzde 12,1 artarak 7 milyon 589 bin 721 adede ulaştı. Bu dönemde en yüksek artış yüzde 43’le motosiklet satışlarında yaşandı.

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Ocak-Kasım dönemi verilerine göre sıfır araç satışları ise otomobilde geçen yılın eş dönemine göre yüzde 8,3 düşüşle 549 bin 445, toplam satışlar da yüzde 5,2 düşüşle 771 bin 816 adet oldu.

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