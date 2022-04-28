Milyonlarca vatandaşı etkileyecek olan maske zorunluluğu kalkacak mı sorusu 26 Nisan Salı günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yanıtını buldu. Bilim Kurulu Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanırken maske yasağı kalkıyor mu sorusu gündeme geldi. Toplu taşıma, okullar ve AVM'lerde maske serbest mi? sorusunun yanıtı...

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske yasağı ile ilgili olarak "Ülkemize 2020 Mart ayında sıçrayan Covid-19'a karşı başarılı bir savaş verdik. Mart başında açıklanan karara göre normal hayatın önündeki engeller kaldırılmıştı." dedi ve şunları sözlerine ekledi:

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir. İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir.