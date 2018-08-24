Maskeli soyguncu kovalamacayla yakalandı

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Bağcılar İnönü Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bir fast food restoranına gelen silahlı ve maskeli kişi kasadaki paraları alıp kaçtı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soyguncuyu kovalamaya başladı.

Uzun süren kovalamacanın ardından maskeli soyguncu E.G. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan E.G.'nin üzerinden olayda kullandığı maske ve silahın yanı sıra bıçak da çıktı. Zanlının kasada bulunan banknotların yanı sıra bozuk paraları dahi çaldığı görüldü. Yapılan araştırmada E.G.'nin uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan poliste kaydı olduğu tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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