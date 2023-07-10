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        MasterChef All Star'da son yedek yarışmacı kim oldu? 9 Temmuz MasterChef'te yedekler kimler?

        MasterChef All Star yarışmasında ana kadro geçtiğimiz günlerde tamamlandı, ilk yedekler de belli olduktan sonra bu akşam MasterChef ekranlarında son yedek isim de açıklandı. Son yedek yarışmacının da belli olması ile MasterChef All Star sezonu resmen başladı. İşte, 9 Temmuz Pazar MasterChef son yedek yarışmacısı...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 00:40
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        MasterChef All Star Türkiye yarışmasında heyecan devam ediyor. Ana kadro tamamlanırken geçtiğimiz günlerde yedek isimlere dahil olmak için yarışmacılar kıran kırana bir mücadele verdi. 9 Temmuz 2023 Pazar akşamında ise MasterChef All Star Türkiye'nin son yedek ismi belli oldu.

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        MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO 

        1. Grup

        Güzide - 2019

        Suna - 2019

        Eda - 2019

        Batuhan - 2019

        Rıfat - 2019

         

        2. Grup

        Sefa - 2020

        Tanya - 2020

        Esra - 2020

        Eray - 2020

        Berker - 2020

         

        3. Grup

        Sergen - 2021

        Burcu - 2021

        Tahsin - 2021

        Dilara - 2021

        Mert - 2021

         

        4. Grup

        Çağatay - 2022

        Büşra - 2022

        Ayaz - 2022

        Gamze - 2022

        Tolga - 2022

         

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        SON YEDEK İSİM KİM OLDU?

        MasterChef All Star Türkiye ana kadrosuna girecek son yedek isim Hakan, Duygu, Tayfun, Ebru ve Celal arasından çıkan isim Azize oldu.

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