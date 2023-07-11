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MasterChef All Star Türkiye yarışması heyecanı devam ediyor. Ana kadronun tamamlanması ile yarışmacılar ilk kez kaptanlık kazanmak için mücadele verdi. 9 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümde kadroya giren son yedek isim belli oldu.