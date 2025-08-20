MasterChef kim kazandı? 20 Ağustos Çarşamba Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye'de bu akşam yedeklerden ana kadroya girecek 3. yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada ana kadroya giren isim merak ediliyor. Peki, 20 Ağustos Çarşamba ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
MasterChef'te yedekler mücadelesi! Masterchef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren 3. yedek isim açıklanıyor. Yarışmacılar ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 20 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Furkan bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı Hilal olurken, eleme potasına giden ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda Ayten oldu.
MAVİ TAKIM
Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Mert
Sezer
Onur
Ayla
Sercan
İrem
Cansu