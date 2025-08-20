Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? 20 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi, yedeklere kim seçildi?

        MasterChef kim kazandı? 20 Ağustos Çarşamba Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de bu akşam yedeklerden ana kadroya girecek 3. yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada ana kadroya giren isim merak ediliyor. Peki, 20 Ağustos Çarşamba ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 18:25 Güncelleme: 20.08.2025 - 18:25
        1

        MasterChef'te yedekler mücadelesi! Masterchef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren 3. yedek isim açıklanıyor. Yarışmacılar ana kadroya girmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 20 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        4

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Furkan bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı oldu.

        5

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın ilk eleme adayı Hilal olurken, eleme potasına giden ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda Ayten oldu.

        6

        MAVİ TAKIM

        Eylül (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sümeyye

        Mert

        Sezer

        Onur

        Ayla

        Sercan

        İrem

        Cansu

        7

        KIRMIZI TAKIM

        Ayten (Takım Kaptanı)

        Özkan

        Furkan

        Çağatay

        Gizem

        Hilal

        Çağlar

        İhsan

        Bilal

        İlhan

        MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye 17 Ağustos Pazar bölümü, tüm heyecanıyla ekranlardaydı. Elemede MasterChef'e veda eden isim Merve oldu.

