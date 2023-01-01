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MasterChef bu akşam yok mu? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman?

MasterChef Türkiye bu akşam TV8 yayın akışında yer almıyor. Yarışmanın takipçileri MasterChef bu akşam yok mu, neden yok sorusunu sorguluyorlar. MasterChef yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı gündemde yer alıyor. İşte 1 Ocak 2023 TV8 yayın akışı ile MasterChef Türkiye yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceği ve bu akşam neden olmadığına dair detaylar...

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  • MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? 1 Ocak 2023 TV8 yayın akışı ile MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman?

    Jüri koltuğunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oturduğu MasterChef Türkiye bu akşam TV8 yayın akışında yer almıyor. Haftanın 5 günü yayınlanan MasterChef yarışmasının bu akşam ekranlara gelmemesi sebebiyle programın neden yayınlanmayacağı sorgulanıyor. İşte MasterChef Türkiye yeni bölümün ne zaman izleyici karşısına geleceğine dair detaylar...
  • MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? 1 Ocak 2023 TV8 yayın akışı ile MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman?

    MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    TV8 yayın akışına göre 1 Ocak Pazar akşamı MasterChef Türkiye yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek.

    Yarışmanın yeni bölümü 2 Ocak 2023 Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici karşısında olacak.
  • MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? 1 Ocak 2023 TV8 yayın akışı ile MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman?

    MASTERCHEF İLK VE İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

    Her gün bir ceket mücadelesinin olacağı MasterChef 2022'de sadece dört ceket sahibini bulacak. Pazartesi günü de ilk ceket için MasterChef jürisi yarışmacıları iki aşamalı bir oyuna soktu.

    Buna göre; Burak 16, Kıvanç 21, Metin 20, Ayaz 19 ve Görkem 17 puan alarak ilk turu tamamladı. Yarışmacılar ikinci aşamada ise bir şef tabağı yapıyor. Bu tabağı konuk şef Ahmet Dede hazırlandı.  MasterChef'in ilk finalisti böylelikle 50 puanla Metin oldu.

    MasterChef'te 27 Aralık Salı günü Görkem, Kıvanç, Burak Kaya ve Ayaz, ikinci ceket için yarıştı. İkinci ceketin sahibi 49 puan ile Ayaz oldu.

    MasterChef'te 3. ceketin sahibi şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Görkem oldu.
  • MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? 1 Ocak 2023 TV8 yayın akışı ile MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman?

    1 OCAK 2023 TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

    10:00 Tuzak

    12:45 Sıfırıncı Gün

    15:45 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023

    21:00 Sıfırıncı Gün

    02:00 Tuzak

    04:45 Bilginiz Olsun

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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