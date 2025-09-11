Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te haftanın son takım oyunu! 11 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda gecenin konsepti, ülkemizin börekleri oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 11 Eylül 2025 Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 11.09.2025 - 19:08 Güncelleme: 11.09.2025 - 19:08
        1

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son takım oyunu ile sürüyor. MasterChef'in yeni bölümünde, yarışmacılar son dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Onur ve İlhan eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef'te haftanın son takım oyunu! 11 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Hakan (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Sümeyye

        Sezer

        Gizem

        Özkan

        Barış

        İhsan

        Ayten

        Cansu

        6

        Kırmızı Takım

        İrem (Takım Kaptanı)

        Furkan

        Ayla

        Mert

        Eylül

        Onur

        Çağlar

        Murat Can

        İlhan

        Nisa

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye'de elenen isim Sercan oldu.

