MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son takım oyunu ile sürüyor. MasterChef'in yeni bölümünde, yarışmacılar son dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Onur ve İlhan eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef'te haftanın son takım oyunu! 11 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte detaylar...