MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılardan gecenin konseptinde dünyadan mutfağından çiğ ve marine yemekler yapmalarını istedi. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Eylül 2025 Çarşamba MasterChef eleme adayları...
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, programda yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin için girdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyunu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Sezer ve Furkan eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:
Mavi Takım
İhsan (Takım Kaptanı)
Hakan
Furkan
Ayla
Gizem
Sezer
Mert
Eylül
Çağlar
Meryem
Kırmızı Takım
Onur (Takım Kaptanı)
Çağatay
Sümeyye
Özkan
Murat Can
Barış
Cansu
İrem
Nisa
Ayten