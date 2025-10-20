Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 20 Ekim Pazartesi MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile başladı. Bu kapsamda mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Haftanın ilk takım oyununda şefler yarışmacılardan 80'li ve 90'lı yılların nostaljik pastane ürünlerini yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan takım, dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 20 Ekim Pazartesi MasterChef'te eleme adayları...

        Giriş: 20.10.2025 - 19:30 Güncelleme: 20.10.2025 - 23:45
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi bir önceki bölümde, kaptanlık oyununu kazanan Ayten mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Nisa olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım yarışmacıları haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, MasterChef kim kazandı? 20 Ekim Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Barış bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Dokunulmazlığın sahibi Barış haftanın ilk eleme adayı olarak Aslı'yı potaya gönderdi.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Ayten (Kaptan)

        Hakan

        Özkan

        Çağatay

        Mert

        Sezer

        Eylül

        Çağlar

        Onur

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Nisa (Kaptan)

        Furkan

        Gizem

        Sümeyye

        Ayla

        Murat Can

        Barış

        Aslı

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Cansu oldu.

