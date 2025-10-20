MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile başladı. Bu kapsamda mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Haftanın ilk takım oyununda şefler yarışmacılardan 80'li ve 90'lı yılların nostaljik pastane ürünlerini yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan takım, dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 20 Ekim Pazartesi MasterChef'te eleme adayları...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi bir önceki bölümde, kaptanlık oyununu kazanan Ayten mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Nisa olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım yarışmacıları haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, MasterChef kim kazandı? 20 Ekim Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Barış bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dokunulmazlığın sahibi Barış haftanın ilk eleme adayı olarak Aslı'yı potaya gönderdi.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Ayten (Kaptan)
Hakan
Özkan
Çağatay
Mert
Sezer
Eylül
Çağlar
Onur
KIRMIZI TAKIM:
Nisa (Kaptan)
Furkan
Gizem
Sümeyye
Ayla
Murat Can
Barış
Aslı