        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te haftanın son takım oyunu! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın 3. dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Şefler yarışmacılardan haşlama yemekleri yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 4 Eylül 2025 Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Giriş: 04.09.2025 - 20:09 Güncelleme: 04.09.2025 - 20:09
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Çağlar ve Ayten eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. . Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Ayla (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sümeyye

        Onur

        Eylül

        Özkan

        Sercan

        İhsan

        Cansu

        İrem

        6

        Kırmızı Takım

        Çağlar (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Furkan

        Sezer

        Gizem

        Mert

        Ayten

        Nisa

        İlhan

        Barış

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        MasterChef'te elenen isim Hilal oldu.

