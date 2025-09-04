MasterChef'te haftanın son takım oyunu! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın 3. dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Şefler yarışmacılardan haşlama yemekleri yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 4 Eylül 2025 Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Çağlar ve Ayten eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. . Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Ayla (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Onur
Eylül
Özkan
Sercan
İhsan
Cansu
İrem
Kırmızı Takım
Çağlar (Takım Kaptanı)
Çağatay
Furkan
Sezer
Gizem
Mert
Ayten
Nisa
İlhan
Barış