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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        Dokunulmazlık gecesi! MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef yarışmacıları 5 Aralık Perşembe akşamı Latin Amerika lezzetleri konsepti ile yarışıyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan Latin Amerika lezzetleri yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri dokunulmazlığın sahibi oluyor. Peki, 5 Aralık Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 5 Aralık Perşembe günü MasterChef'te yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 18:43 Güncelleme: 05.12.2024 - 18:52
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        MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken Latin Amerika yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde heyecanlı dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oluyor. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kazananı ilerleyen saatlerde açıklanacak. Belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (4 ARALIK)

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 3-0 skorla kırmızı takım kazandı.

        4

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. İkinci etapta yarışmacılar yapacağı yemeğin malzemelerini açık arttırma yoluyla aldı.

        Günün sonunda en başarılı tabağı yapan Kerem bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        5

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın 2. eleme adayı takım oylaması sonucunda Beyza oldu.

        6

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Emre (Takım Kaptanı)

        Beyza

        Kerem

        Şirin

        Semih

        7

        Kırmızı Takım

        Onur (Takım Kaptanı)

        Alper

        Erim

        Eda

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