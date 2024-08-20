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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 20 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu! MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki gerginlik dikkat çekerken şefler yarışmacılardan zeytinyağlı teması ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 20 Ağustos Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 19:40 Güncelleme: 20.08.2024 - 21:34
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        Bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Takım oyununda zeytinyağlı yemek rüzgarı esiyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi şimdiden merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 20 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Onur oldu. Mavi takım kaptanı Onur kırmızı takım kaptanı olarak Beyza'yı seçti.

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Onur (Kaptan)

        Muratcan

        Semih

        Eda

        Nigar

        Nevzat

        Şirin

        Beril

        Hakan

        Ümmühan

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        Kırmızı Takım

        Beyza (Kaptan)

        Kaan

        Emre

        Alper

        Kerem

        Ayşe

        Zübeyde

        Ezgi

        Zeynep

        Çağlar

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        MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

        MasterChef'te yedeklerden ana kadroya dahil olan son isim Şirin oldu.

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        MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Yudum

        Enes

        Akın

        Ensar

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.

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