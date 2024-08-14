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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım aldı? 14 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. Şefler tarafından belirlenen dokunulmazlık oyunu yemeği 'muhlama' oldu. MasterChef yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını almak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 14 Ağustos MasterChef eleme potasına giden yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 20:23 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:23
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        1

        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Kerem ve Kaan eleme potasına giden isimler oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım aldı? 14 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'muhlama' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi takım

        Nevzat (Takım kaptanı)

        Muratcan

        Kaan

        Eda

        Kerem

        Onur

        Zübeyde

        Nigar

        Hakan

        Çağlar

        6

        Kırmızı takım

        Zeynep (Takım kaptanı)

        Semih

        Ezgi

        Ümmühan

        Emre

        Alper

        Beril

        Beyza

        Ayşe

        Deniz

        7

        MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Şirin

        Yudum

        Enes

        Akın

        Ensar

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

        8

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 11 AĞUSTOS 2024?

        MasterChef'te zorlu mücadele sonucunda şeflerin değerlendirmesinin ardından elenen ilk isim Serhat oldu.

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