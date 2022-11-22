MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te Mehmet, Danilo, Somer Şefler yarışmacılardan, Dünya Kupası konseptli, her kıtanın FİFA sıralamasında en üstteki takımın ülkesinden yemeklerini yapmalarını istedi. Mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek.