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MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mehmet, Danilo, Somer Şefler yarışmacılardan, Dünya Kupası konseptli, her kıtanın FİFA sıralamasında en üstteki takımın ülkesinden yemeklerini yapmalarını istedi. Haftanın ilk takım oyunu düello şeklinde yapılacak. Her kıtadan bir yemeğin yapılacağı programda ilk eleme adayı yapılan oylama sonucunda belli olacak. İşte MasterChef Türkiye'de son durum...

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  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Kasım 2022 MasterChef eleme potasına kim gitti?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başladı. Son 10 yarışmacının kaldığı programda takım oyunları sürerken, bireysellik yönü ağır basan oyunlara geçiliyor. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Kasım 2022 MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

     
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Kasım 2022 MasterChef eleme potasına kim gitti?

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef'te Mehmet, Danilo, Somer Şefler yarışmacılardan, Dünya Kupası konseptli, her kıtanın FİFA sıralamasında en üstteki takımın ülkesinden yemeklerini yapmalarını istedi. Mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. 
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Kasım 2022 MasterChef eleme potasına kim gitti?

    MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUN KİM KAZANDI?

    MasterChef'te takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında bireysek dokunulmazlığı almak için kıran kırana bir mücaleye girişecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Kasım 2022 MasterChef eleme potasına kim gitti?

    MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

    Eleme potasına giden yarışmacı henüz belli olmadı. Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak?

     
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Kasım 2022 MasterChef eleme potasına kim gitti?

     MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi Takım

    Burak Kaya (Takım kaptanı)

    Gamze

    Kıvanç

    Tolga

    Fatma Nur
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Kasım 2022 MasterChef eleme potasına kim gitti?

    Kırmızı Takım

    Ayaz (Takım kaptanı)

    Metin 

    Görkem

    Yağız

    Büşra
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Kasım 2022 MasterChef eleme potasına kim gitti?

     MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen Barış oldu.

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