TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te, dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından değerlendirilen tabaklar sonrasında ilk dokunulmazlık oyunun galibi belli olacak. Tansiyon ve gerilimin hiç düşmediği programda haftanın ikinci eleme adayı oylama sonrasında belli olacak. Bu akşam ekranlara gelecek olan sevilen yarışmanın ilk yurtdışı çekimi Üsküp'te gerçekleşecek. Peki "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Aralık Perşembe 2022 eleme adayı belli oldu mu?" İşte 1 Aralık MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...