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MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 1 Aralık 2022 eleme adayları

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı yaşanacak. Dokunulmazlık oyununu kazanan takımın hangisi olacağı merakla beklenirken yeni bölüm için nefesler tutuldu. MasterChef Türkiye'nin ilk yurtdışı çekimi bu akşam gerçekleşecek. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya yarışacağı MasterChef'te 'Rumeli Türk Mutfak Kültürü' kapsamında Üsküp'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek. İşte 1 Aralık Perşembe 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yarışmacı...

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  • MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Aralık 2022 MasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu, potaya kim gitti, belli oldu mu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te, dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından değerlendirilen tabaklar sonrasında ilk dokunulmazlık oyunun galibi belli olacak. Tansiyon ve gerilimin hiç düşmediği programda haftanın ikinci eleme adayı oylama sonrasında belli olacak. Bu akşam ekranlara gelecek olan sevilen yarışmanın ilk yurtdışı çekimi Üsküp'te gerçekleşecek. Peki "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Aralık Perşembe 2022 eleme adayı belli oldu mu?" İşte 1 Aralık MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Aralık 2022 MasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu, potaya kim gitti, belli oldu mu?

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona başladı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam kıyasıya rekabetle yarışacak. Yarışmacılar günün konsepti olarak; 'Rumeli Türk Mutfak Kültürü' yemeklerini yapacak.

    Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci dokunulmazlık  oyununun galibi ise yarışmanın sonunda belli olacak.
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Aralık 2022 MasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu, potaya kim gitti, belli oldu mu?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi aralarında bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Yarışmacılardan bu etapta jüri üyelerinin belirlediği bir yemek yapmaları istenecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan ise bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Aralık 2022 MasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu, potaya kim gitti, belli oldu mu?

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak.
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Aralık 2022 MasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu, potaya kim gitti, belli oldu mu?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te yeni takımlar belli oldu. Haftanın takımları şu şekilde oldu:

    Mavi Takım

    Ayaz (Takım Kaptanı)

    Metin

    Görkem

    Yağız

    Burak Kaya 
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Aralık 2022 MasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu, potaya kim gitti, belli oldu mu?

    Kırmızı Takım

    Gamze  (Takım Kaptanı)

    Kıvanç

    Büşra

    Tolga
  • MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Aralık 2022 MasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu, potaya kim gitti, belli oldu mu?

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 1 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isimin kim olduğu yarışmanın sonunda belli olacak.

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