TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan en sevilen yarışma programlarından olan MasterChef'te, haftanın son dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Her hafta Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından değerlendirilen tabakları sonrasında dokunulmazlık oyunun galibi belli olacak. Eski yarışmacıların tadım yapacağı yeni bölümde üçüncü eleme adayı da belli olacak. Peki "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Aralık Cuma 2022 eleme adayı belli oldu mu?" İşte 2 Aralık MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...