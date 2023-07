Böylece MasterChef All Star'da eleme adayları Gamze, Büşra, Ayaz, Mert, Eda ve Burcu olarak belirlendi.

MASTERCHEF ALL STAR'DA İLK KİM ELENDİ?

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de bu sezon (geçtiğimiz hafta) Güzide elendi.

MasterChef All Star'dan elenen Güzide şunları söyledi; "Yarışma hırsı ya da kazanma hırsı kesinlikle değil. Burada iyi bir haftamda değildim. İnanılmaz bir kadro toplamışsınız. Efsane tabaklar hazırlayacaklar. Benim her zaman şudur; sona kadar gitmeyeceksem, burada vakit kaybetmenin anlamı yok. Ben her zaman en sona odaklıyımdır. İlk hafta elenmişim ya da üçüncü beşinci hafta elenmişim açıkçası değişenim çok fazla olmuyor."