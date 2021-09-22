MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı ve eleme adayları belli oldu. İşte ayrıntılar...

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef'te bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim Burcu oldu. Burcu, Eren ve Hasan dokunulmazlık oyununda jüriye tabağını tamamlayan üç isim oldu, diğer yarışmacılar tabaklarını yetiştiremedi. Peki ama MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan Burcu, Mustafa'nın adını eleme adayı olarak belirledi. Takım oylaması sonrası bir eleme adayı daha belli olacak. Sergen ve Eren isimleri eleme potası için adı en çok yazılan kişiler oldu.