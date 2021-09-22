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MasterChef eleme adayları kimler oldu? 21 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan yarışmada bugün dokunulmazlık oyunu oldukça büyük bir heyecana sahne oldu. İşte dokunulmazlığı kazanan takım ve günün eleme adayları...

MasterChef eleme adayları kimler oldu? 21 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı ve eleme adayları belli oldu. İşte ayrıntılar...

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef'te bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim Burcu oldu. Burcu, Eren ve Hasan dokunulmazlık oyununda jüriye tabağını tamamlayan üç isim oldu, diğer yarışmacılar tabaklarını yetiştiremedi. Peki ama MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan Burcu, Mustafa'nın adını eleme adayı olarak belirledi. Takım oylaması sonrası bir eleme adayı daha belli olacak. Sergen ve Eren isimleri eleme potası için adı en çok yazılan kişiler oldu.

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