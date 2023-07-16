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MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümü ayrı bir merakla beklenen fenomen yemek yarışmasında 8. eleme adayı da belli olmak üzere. İşte, Somer Şef'in dönüşüyle iyice heyecanın arttığı MasterChef Türkiye'de son durum...