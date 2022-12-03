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MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? 3 Aralık 2022 eleme adayları

MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu dün akşam TV8 ekranlarında oynandı. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya rekabet ettiği yarışma da bu akşam 4. eleme adayı belli olacak. 145. bölümüyle ekrana gelecek olan MasterChef'te bu akşam şimdiye kadarki en zorlu tarif yapılacak. İşte 3 Aralık Cumartesi 2022 4. eleme adayı...

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  • MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? 3 Aralık 2022 eleme adayları

    Ekranların en sevilen yarışmaşlarından olan MasterChef'te kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği yemek programında haftanın son dokunulmazlık oyunu dün oynanmıştı. Bugün ise haftanın 4. eleme adayı belli olacak. Eleme adayının kim olacağı şimdiden merak edilirken yarışmanın yeni bölümü için nefesler tutuldu. Bu akşam MasterChef tarihinin en zorlu konsepti olan krokan bush yapılacak. Peki, MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? İşte 3 Aralık 2022 eleme adayları...
  • MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? 3 Aralık 2022 eleme adayları

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu dün gerçekleşti. Bugün ekranlara gelecek bölümde ise dokunulmazlık oyunu olmayacak. Hafta boyunca potaya düşmemek için uğraşan yarışmacılar bugün bireysel becerilerini gösterecek. 

    Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar dün akşam nefes kesen bir mücadele içine girdi. Yarışmacılar günün konsepti olarak; 'Unutulmaya yüz tutmuş esnaf yemekleri' yaptı. Eski yarışmacıların değerlendirmeleri sonucunda haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.
  • MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? 3 Aralık 2022 eleme adayları

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi aralarında bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadele yaşadı. Yarışmacılardan bu etapta şefler tarafından sazan balığı konseptiyle bir yemek yapmaları istendi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan ve bireysel dokunulmazlığın sahibi Büşra oldu.
  • MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? 3 Aralık 2022 eleme adayları

    MASTERCHEF HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Eleme adayı ise dün gerçekleşen yarışmada takım oylaması sonucunda Gamze oldu.

    Bugün gerçekleşecek yeni bölümde ise haftanın 4. eleme adayı yarışma sonucunda belli olacak. 
  • MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? 3 Aralık 2022 eleme adayları

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te yeni takımlar belli oldu. Haftanın takımları şu şekilde oldu:

    Mavi Takım

    Ayaz (Takım Kaptanı)

    Metin

    Görkem

    Yağız

    Burak Kaya 
  • MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? 3 Aralık 2022 eleme adayları

    Kırmızı Takım

    Gamze  (Takım Kaptanı)

    Kıvanç

    Büşra

    Tolga

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