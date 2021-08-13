TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam ana kadroya giren onuncu isim Hasan Biltekin oldu. İsmi yazılı olan önlüğü kazanan yarışmacı merak ediliyor. İşte Hasan Biltekin hakkında...

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapmaktadır.

Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır.

MasterChef’e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.

FİNAL TURUNA NASIL KALDI?

Bu sene de yine Piramit tavuk ile birinci turda jüri karşısına çıkmıştı. Somer Şef hayır oyu vermişti ve Mehmet Şef ile Danilo Şef evet demişti.

“Ben olsam Serhat birincilik kazanamazdı” sözleriyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacı bu sene üçlü düello turunu da geçti.

Üçlü düello turunda Yiğit Gök ve Oğuzhan Öveç ile yarıştı. En iyi balık çorbasını yaparak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.