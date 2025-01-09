MasterChef kim kazandı, ilk finalist kim oldu?
MasterChef'te final haftasında heyecan dorukta! Dün akşam ilk finalist netlik kazandı. Büyük finalin tarihi açıklanırken, mutfağın yeni yıldızının kim olacağı merakla bekleniyor. Kerem, Eda, Onur ve Semih arasında kıyasıya mücadele ediyor. Final yolunda kıyasıya yarış devam ederken heyecanlı anlar gündeme geldi. Peki, 9 Ocak Perşembe ilk finalist kim oldu? MasterChef kim kazandı? İşte MasterChef final günü ve son bölümde yaşananlar...
MasterChef Türkiye’de finale doğru heyecan giderek artıyor. Türkiye’nin en iyilerini belirlemek için yola çıkan yarışmada, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğinde uzun bir maraton geride kaldı. Onur, Eda, Semih ve Kerem, final biletini şampiyonlukla taçlandırmak için mutfakta son kez kozlarını paylaşacak. Peki, MasterChef kim kazandı, ilk finalist kim oldu? İşte MasterChef 9 Ocak Perşembe finalist olan ilk isim...
MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?
MasterChef ilk finalisti henüz belli olmadı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm ile beraber isim netleşecek.
MASTERCHEF ÇEYREK FİNALİSTLERİ KİMLER?
MasterChef Türkiye'de ilk 4'e kalan yarışmacılar, Onur, Semih, Eda ve Kerem olarak belirlendi.
MASTERCHEF BÜYÜK FİNAL TARİHİ NE?
10 Ocak Cuma akşamı 20.00 ikinci yarı final yapılacak. MasterChef Türkiye finali 11 Ocak Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak.
MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?
30 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan MasterChef son bölümünde final puanlarının verilmesinin ardından Kerem gecenin birincisi oldu. Böylece MasterChef'te 5. olarak veda eden isim Beyza oldu.