Kupanın sahibi oldu! MasterChef şampiyonu kim oldu? 11 Ocak 2025 MasterChef kim kazandı, Kerem mi, Onur mu?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2024 Türkiye'de kupa sahibini buldu. Canlı yayında gerçekleşen MasterChef büyük finalinde Onur ve Kerem şampiyonluk için tezgah başında bütün hünerlerini sergiledi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılacak puanlama sonucunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı birinci olarak MasterChef tarihine adını yazdırdı. Peki, MasterChef şampiyonu kim oldu? 11 Ocak MasterChef kim kazandı, Onur mu, Kerem mi" İşte MasterChef 2024 şampiyonu...
MasterChef Türkiye'de büyük final için nefesler tutuldu. Rakiplerini bir bir eleyerek büyük finale adını yazdıran Onur ve Kerem, MasterChef'te canlı yayında şampiyonluk kupası için birincilik yarışı verdi. Gecenin sonunda MasterChef şampiyonu, büyük ödülün yanında şampiyonluk kupasının da sahibi oldu. Yarışmacılar MasterChef finalinde imza tabaklarıyla şefleri etkileyemeye çalıştı. Peki, "MasterChef şampiyonu kim oldu? 11 Ocak 2025 MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu, Onur mu, Kerem mi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?
MasterChef'te final heyecanı yaşandı. Kerem ve Onur büyük finalde birinci olabilmek adına tezgah başında kıyasıya bir mücadele içine girdi. Gecenin sonunda şeflerden en çok puanı alan Onur MasterChef şampiyonu olarak kupanın sahibi oldu
MASTERCHEF'TE İLK ETABIN GALİBİ ONUR
MasterChef Türkiye finalinde ilk etapta yarışmacılardan Türkiye'nin farklı yörelerinden başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç menü çıkarmaları istendi.
İlk etabın sonunda Kerem 17.5, Onur 22.5 puan alarak, şampiyonluk için iyi bir avantaj yakaladı.
MASTERCHEF'TE İKİNCİ ETAP
MasterChef Türkiye ikinci etabında şefler değerlendirmeleri sonucunda Kerem 23,5, Onur 22,5 puan alarak.
Toplamda Onur 45 puan, Kerem ise 41 puanda kaldı.
MASTERCHEF'TE SON ETAP
MasterChef'te son etap canlı olarak ekranlara geldi.
3. etapta Onur 'Emek' isimli imza tabağıyla 23,5 puan aldı
Kerem ise 'Türk' isimli tabakla 22,5 puan aldı
Toplamda Onur 68,5 puan, Kerem ise 63,5 puanda kaldı.
MASTERCHEF'TE FİNALİSTLER BELLİ OLDU!
MasterChef Türkiye'de Kerem ve Onur finale yazdıran yarışmacılar oldu.
MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'de şampiyonluk ödülünün ne olduğu henüz açıklanmadı. Birincilik ödülü canlı yayında büyük finalde açıklanacak.
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz senenin şampiyonu Esra, kupanın yanı sıra lüks otomobilin de sahibi olmuştu.