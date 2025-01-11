MasterChef'te şampiyon canlı yayında belli oluyor. Onur ve Kerem büyük finalde birincilik için kıyasıya bir mücadele verecek. İki yarışmacıdan biri MasterChef 2024 şampiyonu olarak kupaya uzanan taraf olacak. Bu kapsamda son finalist olarak adını finale yazıdıran Kerem'in biyografisi gündemdeki yerini aldı. Peki, MasterChef Kerem kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?" İşte MasterChef Kerem'in hayatı ve kariyerine ilişkin tüm detaylar...