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Masterchef kaptanlığı kim kazandı, takımlar nasıl oldu? 22 Ağustos Masterchef Türkiye kaptanlık oyunu kim aldı?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te 18 kişilik ana kadro netleşirken, kaptanlık oyunu geceye damgasını vuracak. Kaptan olmak için kıyasıya bir mücadele girecek yarışmacılar, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılacak. Mavi ve kırmızı takımın kaptanları kendi takımlarını oluşturacak. İşte 22 Ağustos MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

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  • Masterchef kaptanlığı kim kazandı, takımlar nasıl oldu? 22 Ağustos Masterchef Türkiye kaptanlık oyunu kim aldı?

    MasterChef'te kaptanlar belli oluyor. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler "Mavi takımın kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" gibi sorulara yanıt aradı. MasterChef'te seçilen takım kaptanları stratejilerini belirleyerek haftanın takımlarını oluşturacak. Peki Masterchef kaptanlığı kim kazandı, takımlar nasıl oldu? 22 Ağustos Masterchef Türkiye kaptanlık oyunu kim aldı? İşte MasterChef'te takım kaptanları ve oluşan takımlar...
  • Masterchef kaptanlığı kim kazandı, takımlar nasıl oldu? 22 Ağustos Masterchef Türkiye kaptanlık oyunu kim aldı?

    MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI? 

    Nefes kesen mücadelelere sahne olacak kaptanlık oyunu bu akşamın sonunda belli olacak.
  • Masterchef kaptanlığı kim kazandı, takımlar nasıl oldu? 22 Ağustos Masterchef Türkiye kaptanlık oyunu kim aldı?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecan yaşanıyor. Takım kaptanları kendi kadrolarını oluşturacak. MasterChef'te takımlar bu akşam belli olacak.
  • Masterchef kaptanlığı kim kazandı, takımlar nasıl oldu? 22 Ağustos Masterchef Türkiye kaptanlık oyunu kim aldı?

    MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLMUŞTU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde;

    Metin (1. hafta)

    Gamze (2. hafta)

    Onur (3. hafta)

    Çağatay (4. hafta)

    Şeyma (5. hafta)

    Melih (6. hafta)

    Büşra (7. hafta)

    Fatma Nur (8. hafta)

    Tayfun (9. hafta)

    Yağız (10. hafta)

    Burak (11. hafta)

    Kaan (12.hafta)

    Burak (13.hafta)

    Dilan (14.hafta)

    Barış (15.hafta)

    Kıvanç (16.hafta)

    Ayaz (17. hafta)

    Serpilay (18. hafta)

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