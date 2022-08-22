MasterChef'te kaptanlar belli oluyor. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler "Mavi takımın kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" gibi sorulara yanıt aradı. MasterChef'te seçilen takım kaptanları stratejilerini belirleyerek haftanın takımlarını oluşturacak. Peki Masterchef kaptanlığı kim kazandı, takımlar nasıl oldu? 22 Ağustos Masterchef Türkiye kaptanlık oyunu kim aldı? İşte MasterChef'te takım kaptanları ve oluşan takımlar...