MasterChef Türkiye 26. bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Bu akşamki bölümünde MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. Elemeden önce is yine kıyasıya rekabetin yaşandığı takımlar oyunu yapıldı. Ardından ise dokunulmazlık oyunu oynandı. İşte nefesleri kesen 27 Kasım MasterChef 26. son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF TAKIMLAR YARIŞINI KİM KAZANDI?

Mastechef takımlar yarışında kıyasıya mücadele yaşandı. Bugün İstanbul'un en büyük otellerinden birinde 45 öğretmen için yemekler yapıldı. Kırmızı takımda Kerem yemekleri yaparken fenalaştı. Mehmet'de ceza alınca bir süre Meltem yalnız kaldı ve iş Hakan'ın desteğiyle yürüdü. Bu sırada Meltem'in başına talihsiz bir olay geldi. Meltem yemeğin içinde streç film unuttu. Ancak streç filmli yemeği neyse ki konuklar yemedi. Stüdyoda oylar açıklandı ve dokunulmazlığı 27 - 18 kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takımlar yarışını kaybeden mavi takım dokunulmazlık oyununa çıktı. Uğur, Eslem, Burcu ve Hakan dokunulmazlık oyununa çıktı. Hakan yine dokunulmazlığı kazanırsa diğer yarışmacılardan biriyle bu hakkı paylaşacak. Yemekler yapılmadan önce ilginç bir oyun daha oynandı. Kırmızı takım yarışmacıları hayallerindeki tabakları çizdiler. Sonrasında yapılan kurayla mavi takım kırmızı takımın çizdiği tabakları hazırladı. Burcu ve Uğur'un tabakları en çok beğenilen 2 tabak oldu. Böylece ESLEM, Mehmet'le eleme potasına giren ikinci yarışmacı oldu. Dokunulmazlığı ise Uğur kazandı. Böylece BURCU, Eslem ve Mehmet ile birlikte eleme potasına girdi.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te Mehmet, Eslem ve Burcu eleme oyununa çıktı. Mürdüm eriği soslu kuzu sırt ile buğday rizotto eleme yemeği olarak yapıldı. Yapılan yemeklerin ardından tadımlar yapıldı ve eleme potasından ilk çıkan isim Burcu oldu. Mastechef Türkiye'den elenip MasterChef hayallerine veda eden isim MEHMET oldu. Eslem yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

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