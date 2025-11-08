Habertürk
Habertürk
        MasterChef kim elendi, kim gitti? 8 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te veda gecesi! 8 Kasım MasterChef kim elendi, kim gitti?

        MasterChef'te heyecan veda gecesi ile sürüyor. Bir yarışmacı MasterChef'in yeni bölümünde son yemeğini yapacak. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, eleme gecesinde yarışmacılardan, şevketibostandan yaratıcı bir yemek yapmasını istedi. İki etaplı finalin ardından en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef'te elenerek hayalleri sona erecek. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti?" İşte 8 Kasım Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 20:27 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:27
        1

        MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için geri sayım başladı. Haftaya boyunca MasterChef hayallerine devam edebilmek için, hem takım oyunu hem de bireysel olarak kıyasıya bir mücadeleye giren yarışmacılar, eleme gecesinde en iyi tabağı yapabilmek için tezgah başına geçiyor. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından, gecenin sonunda en az başarılı tabağı yapan bir yarışmacı MasterChef'e veda edecek. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 8 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Gizem

        Çağlar

        Muratcan

        4

        Sümeyye

        Furkan

        Onur

        Sezer

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Aslı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.

