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MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 30 Kasım büyük ödül neydi?

MasterChef Türkiye'de ödül oyunu için nefesler tutuldu. Bugün ödül oyununda MasterChef yarışmacıları, eski yarışmacılar ile yarışacak. Mehmet, Danilo, Somer Şefler yarışmacılardan, 45 dk süre zarfında ayva ve zencefilden yemek yapmalarını istedi. Ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, günün ödülü de izleyicilerin gündeminde. İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba MasterChef'te yaşanan son gelişmeler...

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  • MastercHef ödül oyunu kim kazandı? 30 Kasım MasterChef büyük ödül neydi?

    MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyunu gecesinde yarışmacılardan, ayva ve zencefilden yemek yapmaları istendi. Gününün sonunda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki, "MastercHef ödül oyunu kim kazandı? 30 Kasım ödül oyunu neydi?" İşte MasterChef'te ödül oyununun galibi...
  • MastercHef ödül oyunu kim kazandı? 30 Kasım MasterChef büyük ödül neydi?

    MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım eski yarışmacılar ile  ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, ayva ve zencefilden yemek yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
  • MastercHef ödül oyunu kim kazandı? 30 Kasım MasterChef büyük ödül neydi?

    MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

    MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu oldu. MasterChef'te büyük ödül 50 bin TL oldu. 
  • MastercHef ödül oyunu kim kazandı? 30 Kasım MasterChef büyük ödül neydi?

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Eleme adayı takım oylaması sonucunda Burak Kaya oldu.
  • MastercHef ödül oyunu kim kazandı? 30 Kasım MasterChef büyük ödül neydi?

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