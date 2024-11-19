Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, bu akşam ödülü oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef ödülü...