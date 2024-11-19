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        MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne kadar?

        MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni haftanın takımlarının belli olmasının ardından MasterChef yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ödül oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Yarışmacılar ödül oyunu gecesinde, marketten alınan 7 farklı ürünü iki farklı yemekte kullanacak. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı, büyük ödülün sahibi olacak. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı?" İşte 19 Kasım Salı MasterChef Türkiye'de ödülü kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 19:17 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:17
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        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, bu akşam ödülü oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef ödülü...

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        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Marketten alınan 7 farklı ürünü iki farklı yemekte kullanılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

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        MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

        MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı 150 bin TL'nin sahibi olacak.

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler değerlendirmeleri sonucunda en iyi mantıyı yapan Onur mavi takım kaptanı olarak seçildi.

        Mavi takım kaptanı Onur, kırmızı takım kaptanı olarak Eda'yı seçti.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi takım

        Onur (Takım Kaptanı)

        Beyza

        Kerem

        Şirin

        Semih

        Muratcan

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        Kırmızı Takım

        Eda (Takım Kaptanı)

        Emre

        Alper

        Kaan

        Erim

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 17 KASIM?

        MasterChef'te elenen son isim Ezgi oldu.

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