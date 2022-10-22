MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. jüri üyeleri yarışmacılardan, et döner yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.