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MasterChef'te son gelişmeler: Dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim elenmeye yaklaştı?

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef'te karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım kıyasıya yarıştı. Geceyi galibiyetle sonlandıran kırmızı takım, mavi takımın kendi arasında yarışmasını sağladı. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde de birçok gelişme yaşanacak.

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  • MasterChef son bölümde neler oldu? 18 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    17 Kasım günü ekrana gelen MasterChef'in yeni bölümü, takımlar arası yarışla başladı. Oyunu kazanan kırmızı takım olurken, mavi takım kaybettikleri için dokunulmazlık oyununa gitmek zorunda kaldı. Peki, 18 Kasım MasterChef bölümünde; dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasında hangi yarışmacının ismi çıktı? İşte, detaylar...
  • MasterChef son bölümde neler oldu? 18 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    17 KASIM MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    17 Kasım günü yeni bölümüyle ekranlara gelen Masterchef'de yine lezzetler konuştu. Bu kez jüri üyesi şefler, yarışmacılardan Doğu Anadolu mutfağından yemekler yapmalarını istedi. Menü şöyleydi;

    Ekşili (Erzincan)

    Köfte Bozbaş (Iğdır-Kars)

    Keledoş (Van)

    Sirkeli pilav (Erzurum)

    Dolangel tatlısı (Elazığ)

    Jüri değerlendirmeleri sonucunda turu kazanan kırmızı takım oldu. 
  • MasterChef son bölümde neler oldu? 18 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    17 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

    Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Gamze bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
  • MasterChef son bölümde neler oldu? 18 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    17 KASIM MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Dokunulmazlığın sahibi Gamze 3. eleme adayı olarak Yağız'ı belirlerken. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Barış oldu. 
  • MasterChef son bölümde neler oldu? 18 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE EN SON ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Burak oldu.

     
  • MasterChef son bölümde neler oldu? 18 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

    Büşra - Kaptan

    Gamze

    Tolga

    Yağız

    Barış

    Fatma Nur
  • MasterChef son bölümde neler oldu? 18 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

    Metin - Kaptan

    Görkem

    Kıvanç

    Burak Kaya

    Ayaz

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