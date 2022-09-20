MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından mavi ve kırmızı takım olarak ikiye ayrılan takımlar ilk kez karşılaşıyor. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 20 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları belli oldu mu? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...