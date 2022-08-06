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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef'te 6. önlüğün sahibi kim olacak? 6 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı? İşte birinci olan yarışmacı!

MasterChef Türkiye'de final turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de 6 Ağustos Cumartesi günü 6. önlüğün sahibi belli olacak. Birbirinden lezzetli ve yaratıcı tabakları şeflere sunarak kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan biri ana kadroya girecek altıncı yarışmacı olmaya hak kazanacak. İşte detaylar...

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  • MasterChef'te 6. önlüğün sahibi kim oldu? 6 Ağustos MasterChef kim kazandı ve ana kadroya kim girdi? MasterChef'te 6. yarışmacı kim oldu?

    Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye'de bu akşam ana kadroya giren son isim netlik kazanacak. Domates Soslu Gnocchi (Niyokki) yapımı ile zorlu bir mücadeleye giren yarışmacılar için geri sayım başladı. Peki, MasterChef'te son önlüğün sahibi ve final turu kazananı kim olacak? İşte 6 Ağustos Cumartesi MasterChef'te 6. son önlüğün sahibi...
  • MasterChef'te 6. önlüğün sahibi kim oldu? 6 Ağustos MasterChef kim kazandı ve ana kadroya kim girdi? MasterChef'te 6. yarışmacı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN ALTINCI SON İSİM KİM OLDU?

    MasterChef'te yarışma heyecanı sürerken ana kadroya giren altıncı isim henüz belli olmadı. Ana kadroya giren son isim açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 
  • MasterChef'te 6. önlüğün sahibi kim oldu? 6 Ağustos MasterChef kim kazandı ve ana kadroya kim girdi? MasterChef'te 6. yarışmacı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLMUŞTU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde; 
  • MasterChef'te 6. önlüğün sahibi kim oldu? 6 Ağustos MasterChef kim kazandı ve ana kadroya kim girdi? MasterChef'te 6. yarışmacı kim oldu?

    Metin (1. hafta)

    Gamze (2. hafta)

    Onur (3. hafta)

    Çağatay (4. hafta)

    Şeyma (5. hafta)

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