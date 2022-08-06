Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye'de bu akşam ana kadroya giren son isim netlik kazanacak. Domates Soslu Gnocchi (Niyokki) yapımı ile zorlu bir mücadeleye giren yarışmacılar için geri sayım başladı. Peki, MasterChef'te son önlüğün sahibi ve final turu kazananı kim olacak? İşte 6 Ağustos Cumartesi MasterChef'te 6. son önlüğün sahibi...