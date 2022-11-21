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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef'te yeni dönem! 21 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te yeni bir dönem başlıyor. Bireysel yeteneklerin ön plana çıkacağı yeni dönemde, kaptanlık oyunu geceye damga vuracak. Yeni dönemde pazar gecesi eleme potası 6 kişi yerine 4 yarışmacıdan oluşacak. Eleme usulü yerini puanlamaya bırakacak. MasterChef yeni dönemde her yemek yarışmacılar için kritik bir hale gelecek. İşte 21 Kasım Pazartesi MasterChef haftanın mavi ve kırmızı takımları...

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  • MasterChef'te yeni dönem! 21 Kasım 2022 kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu mu?

    MasterChef Türkiye'de programın bitmesine kısa bir süre kalırken, format değişiyor. MasterChef'te yeni dönemde bireysellik ağır basacak. Her tabağın öneminin arttığı bu dönemde puanlama ön plana çıkacak. Peki 21 Kasım 2022 kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu mu? İşte MasterChef'te ön plana 
  • MasterChef'te yeni dönem! 21 Kasım 2022 kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu mu?

    MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? 

    MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak.  Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak. 
  • MasterChef'te yeni dönem! 21 Kasım 2022 kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu mu?

     MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     
  • MasterChef'te yeni dönem! 21 Kasım 2022 kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu mu?

     MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen Barış oldu.
  • MasterChef'te yeni dönem! 21 Kasım 2022 kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu mu?
  • MasterChef'te yeni dönem! 21 Kasım 2022 kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu mu?

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