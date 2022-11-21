MasterChef Türkiye'de programın bitmesine kısa bir süre kalırken, format değişiyor. MasterChef'te yeni dönemde bireysellik ağır basacak. Her tabağın öneminin arttığı bu dönemde puanlama ön plana çıkacak. Peki 21 Kasım 2022 kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu mu? İşte MasterChef'te ön plana