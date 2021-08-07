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MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef Türkiye 7 Ağustos 2021 yeni bölüm var mı?

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu için elemeler devam ediyor. Birinci aşamayı geçen yarışmacılar ikinci aşamadan üçlü düellolarda rakiplerini yenerek kendini kanıtlamak için mücadele veriyor. Bu akşam MasterChef Türkiye'nin kolaj bölümü ekrana geliyor. Peki MasterChef Türkiye yeni bölüm neden yok? MasterChef yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef Türkiye 7 Ağustos 2021 yeni bölüm var mı?

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye yeni sezonunda ana kadroda yer alacak 5 isim ve 5 yedek isim bu hafta belli oldu, sırada ikinci grup var. Birbirinden ilginç adaylar yemekleri ile evlerimize konuk olmayı sürdürüyor. MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef Türkiye yeni bölüm neden yok?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak yerine kolaj bölümü ekrana gelecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yarın akşam ekranlara gelecek.

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