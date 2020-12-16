Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan ve TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Naci ve Safiye'nin seneler sonra karşılaşmaları ikisi için de oldukça acı vericidir. Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 14 BÖLÜM

Han, Naci’nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir. Bu, Naci’ye daha da bilenmesini sağlar. Esat’tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.



İnci, Memduh’un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci’nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.



Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye’yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye’ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizinin yeni bölümü takipçileri tarafından çok merak ediliyor ancak Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.