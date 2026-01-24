Mattia Ahmet Minguzzi için Ordu'da yürüyüş düzenlendi

İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için vefatının birinci yılında Orduda yürüyüş düzenlendi.

"Mattia Ahmet Minguzzi ve tüm çocuklar için yürüyoruz" sloganıyla Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesinde organize edilen programa, Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de katıldı.

Ellerinde, "Çocuklar sokaklarda ölmeyi değil, yaşamayı hak ediyor" ve "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı dövizler taşıyan grup, slogan atarak Ceren Özdemir Meydanına kadar yürüdü.

Yasemin Minguzzi, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Asla yılmayalım, durmayalım. Bugün Ordu çok kalabalık. Bugün ayın 24ü ve olayın olduğu gün. Karadenizli olduğum için buraya gelmek istedim." dedi.

Davayla ilgili Yargıtay süreci olacağını belirten Minguzzi, "Yargıtay'dan sonra insan hakları var. Hiçbir zaman durmayacağız. Mücadeleye devam ama yanımızda olmanız çok kıymetli bizim için." diye konuştu.

Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar, Orduda 2019da uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir, Orduda geçen yıl otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yusuf Arda Gündüzün annesi Seyhan Bacaksız ve Karadeniz Yaşam Hakkı Savunucuları Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir'in de konuşma yaptığı programa, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.