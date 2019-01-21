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İngiltere Başbakanı Theresa May'in ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılışını düzenleyen Brexit anlaşmasının reddedilmesinin ardından bugün parlamentoya 'B Planını' sunması bekleniyor.
İngiliz lider, Brexit sürecinde ilerleyebilmek için reddedilen anlaşmada yer alan tartışmalı 'backstop' maddesinden kurtulmak istiyor.
AB üyesi İrlanda ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda arasında, 2 sene sürecek geçiş sürecinde Birleşik Krallık ve AB arasında bir ticaret anlaşmasına varılamasa bile fiziki sınırı konulmamasını öngören bir tedbir maddesi olan 'backstop' toplumun her kesiminden tepki almıştı. Bu maddeye göre Kuzey İrlanda, karşılıklı anlaşma sağlanana kadar gümrük birliği içerisinde kalacaktı ancak İngiltere'nin bu maddeyi tek taraflı olarak iptal edememesi, ülkede 'AB tuzağı' yorumlarına neden olmuştu.
Telegraph gazetesine göre, AB'nin değiştirmeye yanaşmadığı 'backstop' maddesi için Theresa May'in planı 'Hayırlı Cuma Anlaşması'nı değiştirmek. May, 1998'de imzalanan bu anlaşmaya Birleşik Krallık'ın AB'den ayrıldıktan sonra İrlanda ile Kuzey İrlanda arasına fiziki sınır konulmaması taahhütünü koymayı planlıyor.
İngiliz lider, bu maddenin Hayırlı Cuma Anlaşması'na konulması durumunda, Brexit anlaşmasındaki tartışma yaratan 'backstop' maddesine ihtiyaç kalmayacağını düşünüyor.
Ancak İrlanda'dan konuya ilişkin gelen ilk yorumlar May'in isediği gibi değil. İrlanda Cumhuriyeti Avrupa İşleri Bakanı Helen McEntee, ülkesinin İngiltere'yle çift taraflı görüşme yapmayacağını, müzakerelerin İngiltere ile Avrupa Birliği arasında yapılması gerektiğini söyledi.
1998 yılında İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması, İrlanda adasında 30 yıl süren 'düşük yoğunluklu savaşı' sonlandırmıştı.
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