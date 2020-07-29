Maydanoz cilt için faydalı ve bol miktarda içerdiği C vitamini ile kırışıklıklar, göz çevresindeki ince çizgiler ve lekelerin giderilmesinde etkilidir. Bakım maskelerinde kullanımı haricinde kür olarak içilerek de tüketilmektedir.
Maydanoz Suyunun Cilde Faydaları;
- Maydanoz suyu antibakteriyel ve anti- mantar özelliğinden dolayı ciltte meydana gelen rahatsızlıkları, akne ve sivilceleri tedavi ederek, dezenfekte etmektedir.
- İçeriğinde çinko bulunmasından dolayı cildin yenilenmesini ve kızarıklıkların giderilmesini sağlar.
- Cilt için gerekli beta-karoten ve A vitamini içerdiğinden elastikiyeti artırarak, oluşan yaraların çabuk iyileşmesini sağlamaktadır.
- Yüksek oranda klorofil ve K vitamini içermesinden dolayı göz çevresindeki kırışıklıkları, morlukları aydınlatarak, düzelmesine fayda sağlamaktadır.
- Sağlıklı bir cilt için günde 1 bardak maydanoz suyu içmek; gerekli olan kalsiyum, manganez, bakır, çinko ve potasyumun alınmasını sağlar. Sağlıklı bir cilt için önemlidir.
- Maydanoz suyu PH dengesini ayarlamaktadır ve yağlı ciltler için büyük yarar sağlamaktadır.
- Ciltte oluşan siyah nokta ve cilt tonunda meydana gelen değişikliklerin düzelmesini sağlamaktadır.
Uygulayabileceğiniz Maydanoz Suyu Maskesi;
2 yemek kaşığı yoğurt, 5 damla çay ağacı yağı, 1 çay kaşığı yulaf ezmesi ve 1 su bardağı maydanoz suyunu blendırda güzelce karışmasını sağlayın. Ardından cildinize uygulayarak, 15 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Cildinizdeki kir ve ölü hücreleri derinlemesine temizleyerek, sağlıklı görünmesini sağlayacaktır. Hafta da 3 kere uygulayabilirsiniz.
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