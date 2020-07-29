Maydanoz cilt için faydalı ve bol miktarda içerdiği C vitamini ile kırışıklıklar, göz çevresindeki ince çizgiler ve lekelerin giderilmesinde etkilidir. Bakım maskelerinde kullanımı haricinde kür olarak içilerek de tüketilmektedir.

Maydanoz Suyunun Cilde Faydaları;

Maydanoz suyu antibakteriyel ve anti- mantar özelliğinden dolayı ciltte meydana gelen rahatsızlıkları, akne ve sivilceleri tedavi ederek, dezenfekte etmektedir.

İçeriğinde çinko bulunmasından dolayı cildin yenilenmesini ve kızarıklıkların giderilmesini sağlar.

Cilt için gerekli beta-karoten ve A vitamini içerdiğinden elastikiyeti artırarak, oluşan yaraların çabuk iyileşmesini sağlamaktadır.

Yüksek oranda klorofil ve K vitamini içermesinden dolayı göz çevresindeki kırışıklıkları, morlukları aydınlatarak, düzelmesine fayda sağlamaktadır.

Sağlıklı bir cilt için günde 1 bardak maydanoz suyu içmek; gerekli olan kalsiyum, manganez, bakır, çinko ve potasyumun alınmasını sağlar. Sağlıklı bir cilt için önemlidir.

Maydanoz suyu PH dengesini ayarlamaktadır ve yağlı ciltler için büyük yarar sağlamaktadır.

Ciltte oluşan siyah nokta ve cilt tonunda meydana gelen değişikliklerin düzelmesini sağlamaktadır.

Uygulayabileceğiniz Maydanoz Suyu Maskesi;

2 yemek kaşığı yoğurt, 5 damla çay ağacı yağı, 1 çay kaşığı yulaf ezmesi ve 1 su bardağı maydanoz suyunu blendırda güzelce karışmasını sağlayın. Ardından cildinize uygulayarak, 15 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Cildinizdeki kir ve ölü hücreleri derinlemesine temizleyerek, sağlıklı görünmesini sağlayacaktır. Hafta da 3 kere uygulayabilirsiniz.