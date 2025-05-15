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        Haberler Bilgi Gündem MEB 2025 - 2026 eğitim öğretim yılı takvimini paylaştı! Okullar ne zaman açılacak, ara tatil hangi tarihte?

        MEB 2025 - 2026 eğitim öğretim yılı takvimini paylaştı! Okullar ne zaman açılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini paylaştı. Böylece, okulların açılış, kapanış ve ara tatil tarihleri netlik kazanmış oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" tüm illere gönderildi. Peki, "Okullar ne zaman açılacak?" İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 22:04 Güncelleme: 15.05.2025 - 22:04
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        2025 - 2026 eğitim öğretim yılı takviminin yayımlanmasının ardından, okulların açılacağı tarih netlik kazanmış oldu. 2024-2025 eğitim yılı takvimi 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu tarihte karnelerine kavuşacak olan öğrenciler, yaz tatilinin ardından, ilk ders ziliyle dersbaşı yapacak. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, ara tatil hangi tarihte?" İşte detaylar...

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        2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.

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        MEB 2025-2026 TAKVİMİ YAYINLANDI!

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

        Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

        Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

        2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

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        Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

        Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

        Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

        İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

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