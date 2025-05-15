Bakan Işıkhan açıkladı! 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ev sahipliğinde düzenlenen 'Engelli Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma' programına katıldı. Engelsiz İŞKUR Platformu ve Engelli İstihdamı Reform Paketi'nin tanıtıldığı programda, engelli istihdamının önemine vurgu yapıldı. Programda, MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu öğrencileri müzikli gösteri yaptı. Bakan Işıkhan, öğrenci ve öğretmenlere çiçek verdi.

Işıkhan, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarına değinerek, "Türkiye genelinde 10 bin engelli vatandaşımız için İşgücü Uyum Programı kapsamında özel bir kontenjan tahsis ediyoruz. Bu sayede; engelli vatandaşlarımız, kamu kurum kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışma hayatıyla buluşacaklar. Ayrıca özel sektöre geçişi de destekleyecek önemli eğitimlerle beceriler kazanacaklar. 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir istihdam vizyonu ile ilerliyoruz. İnanıyoruz ki çalışan Türkiye, güçlü Türkiye'dir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatları ve vizyonuyla bugün hayata geçirdiğimiz, Engelsiz İŞKUR Platformu'nun ve Engelli İstihdamı Reform Paketi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Işıkhan "Bu bireyleri istihdam eden işverenlere ücret desteği sağlıyoruz. Böylece işverenin engelli istihdam sürecinde; karşılaşabileceği ekonomik yükü hafifletmiş olacağız. 2'nci olarak, iş koçluğu desteği sunulacak. Bu destek kapsamında bireyin yanında yer alacak bir uzman, işe alım sürecinden başlayarak oryantasyon, görev uyumu ve günlük iş akışlarında bireyin hem teknik hem de sosyal anlamda desteklenmesini hedefliyor. Bu iş koçları sadece bireye değil, bu ekosistem içerisinde yer alan işverene ve iş arkadaşlarına da danışmanlık yaparak sürecin çok boyutlu şekilde yürütülmesine katkı sunacak. 3'üncü olarak; engellilerin istihdam edilebilirliğini artıracak donanımlar için sunulan projedeki toplam engelli hibe tutarının, yüzde 25'i kadar iş yeri düzenleme desteği vereceğiz. Biliyoruz ki fiziksel düzenleme ya da ergonomik düzenlemeler, bireylerin işe devamını ve verimliliğini doğrudan etkileyebiliyor. Bu kapsamda iş yerlerinde gerekli uyarlamaların yapılması için mali ve teknik destek sağlayacağız" diye konuştu.

"KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMI, YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜN YÜZDE 134'ÜNE ULAŞTI"

Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını artırmak için yürütülen programların meyvesini vermeye başladığını söyleyen Işıkhan, "Bugün, engelli istihdamına yönelik politikalarımızın sahadaki güçlü karşılığını açıkça görebiliyoruz. Kamu sektöründe engelli istihdamı, kota fazlası çalışan engellilerle birlikte; yasal yükümlülüğün yüzde 134'üne, özel sektörde ise yüzde 103'üne ulaşmış durumda. Bu da uyguladığımız politikaların sahada karşılık bulduğunun en açık göstergesidir. 2025 yılı için belirlediğimiz hedefler de bu vizyonun bir yansımasıdır. Bu yıl 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

"HİBE DESTEĞİNİ 580 BİN LİRAYA ÇIKARDIK"

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon Yönetmeliği'nde önemli bazı değişiklikler gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, "Engelli projelerinin önceden mutlaka İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına götürülmesi gerekiyordu. Bu durum, ne yazık ki hem başvuru sürecini uzatıyor hem de zaman kaybına neden oluyordu. Artık bu zorunluluğu kaldırıyoruz. Bu sayede projeler, doğrudan komisyona iletilebilecek ve başvuru süreci çok daha sade ve hızlı hale gelecek. Ayrıca mevcut durumda komisyon yılda yalnızca 2 defa toplanabiliyordu. Bu da ne yazık ki sınırlı sayıda projenin değerlendirilmesine neden oluyordu. Yeni düzenlemeyle bu sınırı da kaldırıyoruz ve yılda 6 defa toplanabilme imkanı getiriyoruz. Bu sayede daha fazla proje çağrısı yapabilecek, gelen başvuruları çok daha kısa sürede değerlendirebileceğiz. Yaptığımız bu düzenlemelerle, engelli bireylerin istihdamına yönelik projelerin hem başvuru hem de değerlendirme aşamalarında ciddi bir hız ve kolaylık sağlayacağız. Yılbaşından itibaren destek miktarlarını artırarak bu alandaki etkimizi daha da genişletmiş bulunuyoruz. 2025 yılı itibarıyla engelli kardeşlerimize hibe desteğini 400 bin liradan, 580 bin liraya çıkardık" diye konuştu.