Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
İtalya ekiplerinden Como 1907 ve Roma'nın Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile Como 1907'nin Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Tuttomercatoweb'te yer alan haberde, İki İtalyan takımın dışında Fiorentina'nın da devreye girdiği ancak transfer görüşmesi olmadığı aktarıldı.
Roma'nın ise şehri iyi tanıyan bir yedek golcü aradığı, bu futbolcunun da Edin Dzeko olduğu belirtildi. Ayrıca haberde Como'nun genç forvet hattına tecrübeli golcü takviyesi için Edin Dzeko'yu düşündüğü söylendi.