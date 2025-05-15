Fenerbahçe'de ilk hedef Skriniar!
Fenerbahçe, devre arasında PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ı takımda tutmak istiyor. Ancak Slovak oyuncunun yüksek maaş talebi, transferin önündeki en büyük engel...
Yeni sezonun çalışmalarına hız kesmeden başlayan Fenerbahçe, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor.
Bu doğrultuda ilk hedef, devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar’ın takımda kalmasını sağlamak.
Paris Saint-Germain’den transfer edilen Slovak stoper, liderlik vasıfları ve istikrarlı performansıyla teknik heyetin ve taraftarların takdirini kazandı.
F.BAHÇE HAREKETE GEÇTİ
Jose Mourinho’nun savunmada en güvendiği isimlerin başında gelen Skriniar için sarı-lacivertli yönetim harekete geçti.
Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun bonservisini almak için Fransız devi PSG ile temaslarını sürdürüyor.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; bu süreçte sarı-lacivertli kulübün önüne önemli bir engel çıktı.
TEK ENGEL MAAŞI
Slovak stoperin yıllık 12 milyon euro’yu bulan maaş talebi... Yönetim, bu rakamı kulüp bütçesi açısından sürdürülebilir bulmuyor.
Özellikle forvet hattına yapılacak yıldız bir takviye için ciddi bir mali kaynak ayırmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, Skriniar’ın indirime gitmemesi durumunda transferden vazgeçme ihtimalini de değerlendiriyor.
Sarı-lacivertliler, sezon sonunda yapılacak genel kadro planlamasının ardından Slovak oyuncunun geleceğiyle ilgili kesin kararını verecek.